"Strade come campi minati: manutenzione assente"

Manutenzione stradale sotto la lente dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, i quali hanno bollato come "campi minati" alcuni tratti di asfalto, con tanto di report fotografico diffuso via social. "Chiunque percorra le strade di Corridonia sa di dover affrontare un percorso a ostacoli – ha tuonato l’opposizione – tra buche profonde, asfalto sgretolato e rattoppi approssimativi che durano il tempo di un temporale. Non si tratta di semplici disagi, ma di una situazione pericolosa per automobilisti, ciclisti e pedoni, costretti a fare i conti con voragini ovunque. La manutenzione? Un miraggio, perché la programmazione sia di interventi ordinari che straordinari manca all’appello da diverso tempo". Tra le strade poste in evidenza del gruppo consiliare si sono quelle fuori dal centro, via San Giuseppe, e delle frazioni di Colbuccaro e San Claudio, passando per alcuni viali della zona industriale. "Mentre i cittadini pagano le tasse, chi amministra guarda altrove – ha incalzato la minoranza –. Forse perché molti dei nostri amministrato non risiedono a Corridonia e non vivono quotidianamente questi disagi? La differenza con la manutenzione fatta dall’amministrazione precedente è evidente, oggi, non è con le parole che si asfaltano le strade. Serve programmazione e serve agire, è il minimo che i cittadini si aspettano".