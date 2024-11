Strade come discariche. Divani, porte di legno e sacchi abbandonati. Il viaggio della vergogna

Divani, porte di legno, piccoli elettrodomestici, scatoloni e sacchi. Decine, centinaia di sacchi della spazzatura abbandonati in barba al calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti. Questo lo spettacolo che si presentava davanti agli occhi di chi ieri mattina ha fatto un giro per le strade di Macerata. Uno sconcio, un insulto al decoro e alle regole basilari della civiltà. Non che sia una novità, ma forse negli ultimi tempi la situazione sta sfuggendo di mano. Lo testimonia il viaggio che il Carlino ha fatto ieri mattina per le strade della città. Flash di pura inciviltà, come in via Giuliozzi (vicino all’ex scuola Dante Alighieri), dove due divani sono stati parcheggiati vicino ai cassonetti: uno sul marciapiede e l’altro direttamente in strada. Situazione sopra il livello di guardia anche nel quartiere Pace, nella zona della parrocchia e della scuola di via Ercole Rosa, dove sono spuntate anche due porte di legno e una sedia di plastica, appoggiate sulla rete dell’istituto proprio sotto al cartello che invita a rispettare le regole della raccolta differenziata. Un capolavoro assoluto.