Strade da rifare, è scontro: "Basta prese in giro"

di Asterio Tubaldi

Lo stato delle strade cittadine accende lo scontro politico. A confrontarsi in consiglio sono l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Fiordomo, e il consigliere di Fratelli d’Italia, Simone Simonacci. Fiordomo continua a dire che in 13 anni di governo del centro sinistra sono stati fatti tantissimi interventi, ma che è bene tener conto che "sono 24 le strade comunali di cui 19 asfaltate e 45 quelle vicinali delle quali solo 14 asfaltate". Per vicinali si intendono quelle strade private che vengono utilizzate da tutti e quindi, ai fini del codice della strada, sono di fatto assimilate alle strade comunali. "Se le dovessimo asfaltare tutte – aggiunge Fiordomo – essendo lunghe in media due chilometri ognuna, servirebbero 7 milioni e 440 mila euro". Ma quali sono gli interventi recenti di cui si vanta l’assessore? "Al momento si è intervenuti con ditte esterne sulla Canepina con il rifacimento di tratti di asfalto ammalorati per 54mila euro in località Chiarino, a Mattonata, la strada vicinale corta di Potenza Picena-Villa Pechinelli e la Castelletta bassa per una spesa di 89mila euro. Gli operai del Comune sono intervenuti invece sulla traversa di Acquara, la vicinale del Fonte del Ponte e della Castelletta Alta per una spesa di 13mila euro. Inoltre a giorni partirà l’intervento sulla strada di Mattonata. Il preventivo redatto dall’ufficio tecnico per la messa in scurezza di 35 strade ammonta a un milione e 142mila euro iva inclusa". Considerato il problema, quello della manutenzione delle strade, di non facile soluzione, Fiordomo lancia una proposta all’opposizione, quella di istituire una commissione operativa "con i tecnici e tutti i consiglieri comunali per ragionare sulle priorità. Quest’anno abbiamo a disposizione 600mila euro dal mutuo, possiamo contare sul contributo ministeriale di 62mila euro e stiamo progettando un intervento di circa 120mila euro con il recupero dell’Iva dai tanti vituperati lavori dello stadio Tubaldi". Il consigliere Simonacci, però, non si fa incantare dall’ex sindaco e afferma che "Fiordomo ha la facoltà di parlare tanto per non dire praticamente nulla di nuovo. Son passati 13 anni e il tempo è scaduto. Va bene allargare la commissione, ma non è che si coinvolge l’opposizione solo quando si è in difficoltà. Siamo disponibili a parlare, ma i cittadini non vogliono essere presi in giro. Dovete asfaltare le strade, lei fa sempre una lista degli interventi fatti quando questi sono soltanto un attappare le buche o asfaltare pezzi di strada. Chiedo che vengano mantenute in maniera dignitosa nel lungo periodo le strade comunali. Quanto tempo avete impiegato per accendere il mutuo per lo stadio, intervento importantissimo per la città? Ma ci sono delle priorità e le strade con i crateri sono delle priorità e chiediamo lo stesso impegno e celerità nel risolvere i problemi dei cittadini".