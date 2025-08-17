Strade dissestate dopo il temporale . Il sindaco bacchetta alcuni agricoltori

Il violento temporale con annessa grandinata che si è abbattuto su Recanati nei giorni scorsi ha lasciato dietro di sé non solo rami e alberi divelti — tra cui alcune querce secolari — ma anche strade di campagna in condizioni critiche. "Abbiamo trovato alcune vie completamente dissestate — ha spiegato il sindaco Emanuele Pepa (in foto) —, in certi casi si trattava di tratti già danneggiati in passato, mai sistemati, e lì la situazione è naturalmente peggiorata. Ma ci sono anche strade su cui siamo già intervenuti due volte, e che puntualmente tornano a rovinarsi. L’acqua, se non trova scoli a monte, scende a valle e finisce sulla carreggiata, distruggendola". Il primo cittadino denuncia la scarsa manutenzione di fossati e canali di scolo nelle zone agricole, invitando i proprietari a collaborare: "Abbiamo visto campi lavorati fino alla strada, senza un confine netto e senza scolina. È una pratica inaccettabile. Il nuovo regolamento comunale, aggiornato recentemente, prevede chiaramente che le acque piovane debbano essere regimate dai proprietari o detentori dei fondi in modo da minimizzare erosione e dilavamento, favorendo uno scolo lento e controllato verso i collettori esterni. Inoltre, è obbligatorio lasciare almeno un metro di distanza dal ciglio stradale e realizzare un fosso di scolo, con opere di regimazione idrica adeguate in base alla pendenza e all’utilizzo del terreno". Il regolamento sottolinea anche che, in terreni con pendenza tra il 10% e il 40%, devono essere realizzate o mantenute efficienti opere come solchi acquai, fasce inerbite o strade-fosso, per prevenire fenomeni erosivi e garantire la stabilità del suolo. Nei casi di danni derivanti da mancata manutenzione o inosservanza delle norme, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente, come previsto dal Codice penale. "Ci sono agricoltori molto attenti e consapevoli — precisa Pepa — ma altri meno. I vigili saranno più presenti per controllare e sensibilizzare, perché è fondamentale che tutti rispettino queste regole per salvaguardare strade, terreni e proprietà". A proposito della polizia locale, il sindaco ha ricordato che è stato pubblicato il bando per l’assunzione di un nuovo agente, la cui scadenza è fissata per la mezzanotte di giovedì 28 agosto mentre il colloquio si terrà mercoledì 10 settembre: "subito dopo sarà assunto e andrà a potenziare l’organico".

Antonio Tubaldi