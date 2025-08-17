Strade dissestate dopo il temporale . Il sindaco bacchetta alcuni agricoltori

Sam, un addio pesante

Cronaca
CronacaStrade dissestate dopo il temporale . Il sindaco bacchetta alcuni agricoltori
17 ago 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
"Abbiamo fatto sopralluoghi in terreni arati fino alla strada, senza il fossato laterale.. Una pratica inaccettabile".

Il violento temporale con annessa grandinata che si è abbattuto su Recanati nei giorni scorsi ha lasciato dietro di sé non solo rami e alberi divelti — tra cui alcune querce secolari — ma anche strade di campagna in condizioni critiche. "Abbiamo trovato alcune vie completamente dissestate — ha spiegato il sindaco Emanuele Pepa (in foto) —, in certi casi si trattava di tratti già danneggiati in passato, mai sistemati, e lì la situazione è naturalmente peggiorata. Ma ci sono anche strade su cui siamo già intervenuti due volte, e che puntualmente tornano a rovinarsi. L’acqua, se non trova scoli a monte, scende a valle e finisce sulla carreggiata, distruggendola". Il primo cittadino denuncia la scarsa manutenzione di fossati e canali di scolo nelle zone agricole, invitando i proprietari a collaborare: "Abbiamo visto campi lavorati fino alla strada, senza un confine netto e senza scolina. È una pratica inaccettabile. Il nuovo regolamento comunale, aggiornato recentemente, prevede chiaramente che le acque piovane debbano essere regimate dai proprietari o detentori dei fondi in modo da minimizzare erosione e dilavamento, favorendo uno scolo lento e controllato verso i collettori esterni. Inoltre, è obbligatorio lasciare almeno un metro di distanza dal ciglio stradale e realizzare un fosso di scolo, con opere di regimazione idrica adeguate in base alla pendenza e all’utilizzo del terreno". Il regolamento sottolinea anche che, in terreni con pendenza tra il 10% e il 40%, devono essere realizzate o mantenute efficienti opere come solchi acquai, fasce inerbite o strade-fosso, per prevenire fenomeni erosivi e garantire la stabilità del suolo. Nei casi di danni derivanti da mancata manutenzione o inosservanza delle norme, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente, come previsto dal Codice penale. "Ci sono agricoltori molto attenti e consapevoli — precisa Pepa — ma altri meno. I vigili saranno più presenti per controllare e sensibilizzare, perché è fondamentale che tutti rispettino queste regole per salvaguardare strade, terreni e proprietà". A proposito della polizia locale, il sindaco ha ricordato che è stato pubblicato il bando per l’assunzione di un nuovo agente, la cui scadenza è fissata per la mezzanotte di giovedì 28 agosto mentre il colloquio si terrà mercoledì 10 settembre: "subito dopo sarà assunto e andrà a potenziare l’organico".

Antonio Tubaldi

© Riproduzione riservata

