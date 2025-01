Strade dissestate, scatta la chiusura

Il nuovo anno si apre all’insegna dell’emergenza asfalti. La pioggia di questi giorni ha peggiorato il degrado di molte strade e fioccano le lamentele dei cittadini, che sui social sfogano la rabbia e pubblicano le foto dei cerchioni delle gomme rotti. Comune costretto in alcuni casi a transennare le strade, perché la condizione della carreggiata rappresenta un pericolo per il transito dei veicoli. È il caso di via Moro (corsia direzione statale) e di via Giovanni XXIII a ridosso dell’incrocio con piazzale Neruda, dove non sono garantite le piene condizioni di sicurezza. Anche il 2025 dunque mette l’amministrazione davanti alla necessità di stanziare in bilancio parecchie risorse per gli asfalti che, sia in centro che in periferia, presentano seri problemi. Le segnalazioni arrivano da tutte le zone della città per evidenziare buche e avvallamenti, anche lungo corso Umberto, lungo la statale Adriatica nel tratto antistante il cimitero, e non va meglio in via D’Annunzio. Sono queste le situazioni un po’ più critiche, senza dimenticare i problemi a San Marone, soprattutto nell’area a sud della provinciale Maceratese. Trappole che hanno già causato danni alle auto e che saranno oggetto di richieste di risarcimento al Comune.