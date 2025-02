"Strade dissestate, soluzioni più efficaci"

Le strade vicinali di Recanati, cioè private ma ad uso pubblico, da sempre cruciali per i residenti delle zone rurali, stanno affrontando una crescente difficoltà di manutenzione con il rischio che gli eventuali interventi da parte del Comune possano incorrere in contestazioni da parte della Corte dei conti.

Antonio Bravi, ex sindaco e oggi consigliere di minoranza per la civica "Recanati Insieme", ha messo in guardia l’attuale maggioranza proponendo soluzioni per evitare l’immobilismo amministrativo e garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità. Il nodo centrale della questione è legato alla difficoltà di investire risorse pubbliche su queste strade senza coinvolgere attivamente i residenti i quali, per legge, dovrebbero partecipare economicamente alla manutenzione. Se il Comune non riesce a ottenere una collaborazione concreta da parte loro, rischia di incorrere in sanzioni per l’uso improprio dei fondi pubblici. Eppure, come ha sottolineato Bravi, senza un intervento deciso molte strade vicinali potrebbero diventare impraticabili mettendo a serio rischio la qualità della vita dei residenti e la sicurezza del territorio.

Sul tema generale della manutenzione delle strade Bravi avanza anche una proposta: il ricorso a tecniche innovative per la manutenzione delle strade rurali. In particolare, ha chiesto se il Comune stesse valutando l’impiego di nuovi prodotti che permettono il consolidamento del terreno sostituendo l’asfalto o il cemento. Questi prodotti, utilizzati in molte realtà, solidificano il terreno rendendolo più resistente e meno soggetto ai danni causati dalle intemperie. Sebbene il costo di questo tipo di intervento possa sembrare più elevato, Bravi ha sottolineato che la durata nel tempo potrebbe giustificare l’investimento evitando il ripetersi continuo delle manutenzioni. "Sentiamo spesso parlare di un programma di investimenti, ma i numeri non sembrano sostenere queste affermazioni" ha dichiarato Bravi, che ha sottolineato la modesta cifra di 600mila euro prevista dall’assessore Bartomeoli quest’anno per le strade: "Una somma che appare insufficiente, soprattutto se messa a confronto con i fondi stanziati nel passato. L’anno scorso, il nostro Comune ha speso circa un milione e 150mila euro per la manutenzione delle strade, mentre quest’anno si prevede una cifra molto inferiore che difficilmente permetterà di ottenere gli stessi risultati".

Bravi ha precisato che, in media, l’amministrazione spendeva annualmente tra gli 800mila e il milione di euro per le strade, "ma oggi questi fondi non sono più sufficienti anche per via dei crescenti aumenti dei materiali". In questo scenario, la sfida per l’amministrazione sarà non solo quella di reperire maggiori risorse, ma anche quella di trovare soluzioni più efficaci per la manutenzione delle strade.

Asterio Tubaldi