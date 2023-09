Strade e percorsi pedonali a Ripe San Ginesio: interventi post sisma

Vanno avanti i lavori di manutenzione straordinaria, previsti dal Piano nazionale complementare al Pnrr per le aree del sisma, nella piazza di Ripe San Ginesio. Quello su piazza Vittorio Emanuele II, per cui l’Ufficio speciale ricostruzione, Usr, ha liquidato 238.500 euro come primo acconto del totale (che è di 795.000 euro), non è l’unico decreto riguardante il borgo. È appena stato pubblicato anche quello relativo al primo acconto (70.500 euro) per la messa in sicurezza della strada comunale "Ascentella", che ha una copertura economica di 235.000 euro. L’Usr ha inoltre liquidato la somma di 255.000 euro (il 30% del totale di 850.000 euro), per la realizzazione dei percorsi pedonali di Valfornace -La Valle di Fiordimonte, Capodacqua e Mariana da Frontillo- e per la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto. Procedono i lavori sul fronte Pnc (Piano nazionale complementare) anche nel Fermano; a Monte Rinaldo si sta migliorando l’accessibilità della rete stradale con l’intervento su via Indaco, via CasacceMonte San Martino e via Antico Cimitero, per un importo totale di 220.000 euro.