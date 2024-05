Strade e scuole chiuse: passa il Giro d’Italia

Arriva il Giro d’Italia, scuole superiori chiuse e divieti di transito in città. Ci sarà anche una piccola sosta della carovana dei mezzi pubblicitari.

È atteso giovedì, intorno alle 13.43, il passaggio dei 176 corridori della tappa Martinsicuro-Fano, la dodicesima della storica competizione di ciclismo giunta alla sua 107esima edizione. Provenienti da Porto Sant’Elpidio, Pogacar e compagni arriveranno nella nostra città in via Martiri di Belfiore e alla rotonda ex Pellegrini, per svoltare in via Aldo Moro e quindi dirigersi in via Montenero, lungomare Piermanni, via Santorre di Santarosa, via Trento, viale Matteotti, piazza Verdi, via IV Novembre, sottopasso Broccolo, via Marco Polo, strada del Palazzaccio, via XXIV Maggio e strada del Pincio. Poi, il gruppo raggiungerà Montecosaro.

"Questa manifestazione – commenta il vicesindaco con delega allo sport Claudio Morresi – rappresenta un’importante vetrina per Civitanova. Ci fa piacere che la carovana dei mezzi pubblicitari si fermi davanti a Cristo Re, di modo che tutti possano cogliere l’occasione per scattare foto e acquistare gadget".

I 30 mezzi del Giro d’Italia saranno infatti in piazza don Eliseo Scorolli circa due ore prima del passaggio dei corridori, quindi intorno alle 11.30. Per l’occasione, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha sospeso tutte le attività didattiche degli istituti comprensivi e di istruzione di secondo grado. La comandante della polizia locale Daniela Cammertoni ha invece firmato un’ordinanza con queste regole: divieto di sosta con rimozione dalle 7 alle 15 in tutte le vie interessate dal passaggio dei corridori, dove fino alle 13.43 sarà in vigore anche il divieto di transito con deviazione obbligatoria: a nord per i veicoli provenienti dalla superstrada con direzione monti-mare; sulla superstrada per i veicoli da via Martiri di Belfiore, con direzione nord-sud; a nord per i veicoli circolanti in via Martiri di Belfiore provenienti da via Fontenella e via Milazzo. Disposte anche la chiusura di via Aspromonte all’altezza dell’intersezione con la statale 16 e la deviazione in via Del Molino per i veicoli circolanti lungo la strada provinciale Delle Vergini e in viale della Rimembranza per i veicoli provenienti da via Corridoni.

Inoltre, dalle 9 alle 15, il capolinea degli autobus sarà spostato in via Santa Rita e l’accesso alla stazione ferroviaria dovrà avvenire solo da via Marconi. Previsto un folto dispiegamento di forze per presidiare la città.