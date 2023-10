Strade groviera a Recanati: 435mila euro per iniziare lavori

Prova a dare una risposta l’Amministrazione comunale alle tante criticità sollevate dai cittadini in tema di manutenzione strade: sui social, infatti, è tutto un pubblicare le foto di buche, a volte veri e propri crateri, che da tempo non vedono né asfalto o breccia né operai al lavoro. I progetti approvati nei giorni scorsi in Giunta interessano diverse strade, seppur per brevi tratti, e i lavori previsti saranno finanziati con appositi mutui. Con un impegno di spesa di 435 mila euro si metterà mano ad alcuni tratti di viale Cesare Battisti, lungo le mura cittadine, via Camerano, via Sirolo e via Campo Boario; nella zona di Villa Teresa i tratti di strada interessati sono in via Ceccaroni, parte del marciapiede di via dei Politi, il parcheggio nella traversa di via Aldo Moro e di via Martiri di Spagna, via Fratelli Farina e via Acciarini. Operai al lavoro anche nel parcheggio di Porta Cerasa e lungo il marciapiede di via Passero Solitario. Nelle zone periferiche saranno interessati dai lavori alcuni tratti della Strada di Maggio, via Amendola, via capodaglio, via Atlantico Volponi, Via Osvaldo Calamanti e la strada San Giacomo primo e secondo tratto. Con un secondo impegno di spesa di 400 mila euro, si metterà mano, invece, alla manutenzione di brevi tratti di strada in Contrada Duomo, via Monte Lieto, Bagnolo, Castelletta Alta, Contrada Ricciola, Santa Croce, Campolungo, Lorenzo Gigli, Opera Pia, Gaetano da Cerreto e via Morici. Ancora mutui, però, che saranno accesi per provvedere a quello che dovrebbe rientrare nella programmazione annuale di manutenzione strade. Perché – suggerisce Benito Mariani, consigliere della Lega – non attingere dalla quota parte degli introiti delle multe per la sistemazione delle strade? Introiti che, sulla base dell’ultima variazione di bilancio, sono previsti nell’anno in corso in un milione e 200.000 euro con un aumento di 400.000 euro rispetto al 2022. Se le strade di campagna, poi, sono un colabrodo, quelle di città stanno sempre più degradando. Che fine hanno fatto le promesse, fatte in consiglio comunale dalla giunta che aveva assicurato che nel 2022 si sarebbe finalmente intervenuto per sistemare il selciato di via Moroncini, parallela all’arteria principale del centro storico dove ha sede anche la stazione dei carabinieri? La strada è peggiorata con pezzi di selciato letteralmente saltati: alle soglie del 2024 dei lavor neppure l’ombra.

Asterio Tubaldi