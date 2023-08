"Strade, illuminazione e decoro Ecco cosa chiediamo al Comune"

Voce alle contrade. All’ultimo Consiglio comunale, sotto le stelle, tra le richieste raccolte nei vari comitati di quartiere dal rappresentante del coordinamento, Marco Mancini, c’erano anche contrada Ributino (che comprende le contrade Pianciano, Ancaiano, Calcavenaccio e Parruccia), contrada Paterno (con Regnano, Colle Redentore e Sant’Angelo) e contrada Divina Pastora. Quest’ultima, presieduta da Nazareno Paparoni, chiede di essere informata sul completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto che va dal distributore di metano fino all’abbadia di Fiastra. Un’altra zona su cui intervenire è la strada bianca comunale Colbamboccio, anche per tamponare i danni dovuti al maltempo e alle piogge, che l’hanno resa quasi impraticabile. Si sollecita inoltre un piano di taglio dell’erba regolare, "per evitare che la vegetazione invada la carreggiata". Il consiglio di contrada Paterno invece, con presidente Flavia Capitani, ribadisce quanto già esposto e segnalato all’amministrazione a maggio, chiedendo la sistemazione delle numerose frane sulla strada Cotojani; un taglio dell’erba regolare con potatura delle piante, che in alcuni tratti non permettono la visuale della strada; la manutenzione di diverse strade, ad esempio Sant’Angelo, corta del colle Redentore, Regnano. Si invita poi il Comune a rivedere la collocazione dei bidoni della raccolta dei rifiuti in zona Paterno e a sostituire le lampade nel cimitero di Sant’AngeloPaterno. Sul fronte Sant’Angelo, i residenti chiedono la sistemazione della strada all’incrocio dell’ex scuola con l’installazione di uno specchio, oltre alla sistemazione del muro perimetrale del cimitero, crollato in più punti.

Per Colle Redentore si sollecita il controllo delle antenne; necessaria anche la sistemazione del fondo stradale Termenaccio. Infine in contrada Ributino, presieduta da Carla Passacantando, le criticità segnalate sono relative alle strade, essendo molto transitate (da auto che sono dirette o in uscita dalla superstrada). In particolare, si chiede la realizzazione di punti luce all’uscita della superstrada Tolentino est, l’ultimazione dei lavori per l’impianto di illuminazione in contrada Ributino, un marciapiede sempre lungo la strada di Ributino e un altro all’inizio di contrada Ancaiano, tra il Bar del Ponte e il primo cavalcavia. E ancora, serve una soluzione per il rallentamento del traffico nel primo tratto di contrada Ributino; infine, la pulizia di fogne e di cunette sulla strada comunale di Pianciano e sulla nuova strada "Corta del colle".

Lucia Gentili