"Strade, non ho sette milioni"

"Il Comune di Fiuminata non ha mai ricevuto 7 milioni di euro per asfaltare le strade". A dirlo è il sindaco Vincenzo Felicioli (nella foto). Il suo intervento fa seguito a polemiche da parte di cittadini di Casaluna, frazione di Nocera Umbra, che si sono lamentati poiché l’amministrazione di Fiuminata non ha mai asfaltato gli 800 metri di strada provinciale 361 che insistono nel comune marchigiano per raggiungere Casaluna. A loro dire, visto che Fiuminata è più vicina rispetto a Nocera Umbra, sarebbe anche il centro di riferimento per le commissioni quotidiane degli abitanti. "Ci sono due strade per raggiungerla: la provinciale 361 di cui solo 800 metri risultano nel nostro comune. E una provinciale umbra che conduce a Molinaccio e da lì arriva a Bivio d’Ercole sulla provinciale maceratese. Questa è un po’ più lunga. L’ultimo tratto di 361 non è affatto una mulattiera ma una strada imbrecciata dove facciamo costantemente interventi di manutenzione". Secondo chi ha sollevato la polemica, Fiuminata avrebbe 7 milioni per gli asfalti dal Pnrr ma così non è: "Quello è il totale fra Pnrr e Pnc per numerosi interventi di vario genere. Per le strade abbiamo un milione e 800mila dal Pnrr ma solo per la messa in sicurezza, non posso rifarci gli asfalti. Poi abbiamo 275mila euro del Pnc che servono solo per gli asfalti ma Fiuminata ha circa 60 chilometri di strada, alcune di queste disastrate come quelle per Laverino, Pontile, Castello". Nei 7 milioni rientrano anche interventi per l’inclusione sociale (3 milioni e 600mila euro), lavori all’ex Fonderia (2milioni e 700mila euro), al cimitero (2milioni e 100mila euro). "Non ho mai parlato – ribadisce – di 7 milioni per il rifacimento di strade ed è per questo che sono rimasto meravigliato dalle polemiche che sono scaturite su questa cifra e alle quali fin ora non ho avuto modo di replicare".

Gaia Gennaretti