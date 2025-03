"Strade occupate dai tavoli dei locali"

"La situazione è abbastanza grave, ma la causa non è legata ai cantieri, perché è chiaro che si tratta di lavori che devono essere fatti. Il problema sono i locali che hanno spostato fuori molti tavoli e ingombrano il passaggio dei mezzi. Il centro è pieno di attività che danno da bere e mangiare; le altre, come questa, sono mosche bianche". Sono le parole di Gianfranco Machella de La bottega di Sir Rowland, negozio in via Gramsci, che continua: "Per quanto riguarda i parcheggi, poi, mancano i controlli: i residenti non hanno più posti dove lasciare la macchina perché sono tutti occupati da altri. I vigili urbani per strada non si vedono da un po’ e la gente ne approfitta".