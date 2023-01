"Strade pericolose per le frane Manca la giusta manutenzione"

Di ordinanze ne sono state emesse tante, ma nessuno le fa rispettare: le scarpate delle nostre campagne continuano pericolosamente a franare, così come i vecchi alberi ad abbattersi sulla strada. La denuncia arriva da Renzo Foresi, ex assessore comunale della giunta di Massimo Mobili, centrodestra. Racconta che per poco non era lui stesso a far le spese di tale situazione, mentre in sella alla sua moto si stava portando nella residenza di campagna e un cumulo di terra ha invaso la strada. "Non parlo solo della mia zona – dichiara Foresi –, ci sono molte altre strade del territorio che diventano pericolose a causa delle frane. Colpa dei frontisti che non fanno la manutenzione richiesta o la fanno in modo scorretto, ma colpa anche del Comune che invia agli interessati le disposizioni e poi non controlla se esse vengono rispettate". Le disposizioni cui fa riferimento, emanate con ordinanza nel 2011, sono permanenti e quindi valide ogni anno, salvo provvedimenti contrari. E precisa pure che in capo agli inadempienti ci sono pesanti sanzioni. "Sì – continua Foresi –, solo che l’ordinanza serve solo per cautelarsi rispetto ad eventuali incidenti, ma tutto si esaurisce in una formalità. I tecnici comunali e i vigili urbani farebbero bene a farsi un giro nelle campagne per verificare. Si accorgerebbero che gli inadempienti sono tanti. Oltre a questo, inoltre, vanno segnalati anche interventi fatti non a regola d’arte. Se uno, per esempio, taglia la scarpata in modo verticale e non a scivolo, più che prevenire favorisce la frana. Ciò tenuto conto, soprattutto, che molti terreni sono caratterizzati da sabbia e tufo, soggetti quindi a cedere con le infiltrazioni dell’acqua". "Nelle zone agricole – conclude infine l’ex assessore – è obbligatorio convogliare l’acqua piovana in appositi fossi di scolo che i proprietari sono obbligati a fare e mantenere: hanno mai verificato le nostre autorità se questo viene rispettato? Oppure aspettano il fattaccio per intervenire?".

Giuliano Forani