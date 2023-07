"Strade periferiche in stato di abbandono Solo meri rattoppi"

L’incidente stradale di domenica mattina a Chiarino di Recanati, dove una moto con in sella due persone, forse a causa di una buca, ha fatto un volo di quasi tre metri finendo entrambi i passeggeri all’ospedale, ha sollevato ancora una volta il problema della manutenzione delle strade cittadine. Lo fa in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per sottolineare "il degrado delle strade periferiche". "La sensazione – dicono in una nota – è che le ’Giunte favolose’ guardino solo ed esclusivamente a dove hanno voti, mentre le periferie restano abbandonate, come se esistessero cittadini di serie A e di serie B. Immagini di strade dissestate arrivano continuamente ai nostri consiglieri Simone Simonacci e Pierluca Trucchia". Il tema della manutenzione stradale è spesso affrontato in consiglio comunale da parte della minoranza, ma la situazione sembra cambiare poco: "Nessuna prevenzione delle emergenze, riqualificazione della zona industriale di Squartabue, manutenzione stradale e del verde di Bagnolo, situazione in via Fratelli Farina, degrado di Santa Croce, contrada Saletta e Montefiore. Purtroppo non si sono notati miglioramenti. Migliaia di recanatesi alle urne delle prossime comunali sapranno schierarsi con chi ha sempre difeso tutti i recanatesi".

Asterio Tubaldi