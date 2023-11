Strade piene di buche: "Danni alle nostre auto"

Asfalto groviera nelle arterie principali, automobilisti costretti a fare zig zag tra le buche. Se negli ultimi mesi palazzo Sforza è intervenuto per sistemare la carreggiata di alcune importanti vie cittadine, vedi la restante parte di via Verga o la rotatoria del Trialone, molte sono ancora le opere da portare avanti, specie per alcuni fondamentali snodi cittadini, come viale Vittorio Veneto, porta d’ingresso della città.

"Le buche sono ancora lì", fa notare un civitanovese residente a Bologna ma spesso nella città costiera. Non va meglio nel parallelo corso Garibaldi, anche qui si è costretti a fare lo slalom tra i ’crateri’, mentre sul lungomare sud si alternano tratti in buonissimo stato con altri malridotti. E sono davvero in molti a chiedersi quando si metterà mano alla Statale 16, soprattutto in via Martiri di Belfiore. Qualche mese fa, una cittadina aveva anche dato vita ad un’ironica protesta, poggiando una piantina sulle buche coperte dall’acqua piovana.

A preoccupare è anche lo stato di zone industriali e commerciali, come via Sonnino. Per metà rimessa a nuovo, il versante ovest, per la restante parte, il tratto ad est, si brancola nel buio. E rappresenta forse il caso più emblematico, perché qui le voragini raggiungono profondità davvero rischiose per la sicurezza. Qualche mese fa furono dei cittadini a metterci una toppa, o meglio della ghiaia, mentre prima lavoratori e proprietari di immobili indissero una raccolta con circa cinquecento firme: "Ma ancora non si vede nulla: è una vergogna", spiega rammaricato Tarcisio Tordini che ha inviato una mail di sollecito all’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai. Comunque, nell’ultimo anno, gli interventi non sono mancati, interessando vari quartieri: via Crimea, via contrada Celeste, via Cecchetti, via Montello, ad esempio. E poi l’intera via Verga, dopo le tante lamentele.

"Finalmente, dopo venti anni – è il bilancio di Ernesto Freddi –, ci si è ricordati di quella strada disastrata. I residenti ringraziano". Poi, il caso della rotonda del Trialone, con un video realizzato attraverso un drone e postato sulle pagine social del primo cittadino. Osservandolo si nota un flusso ordinato di auto sopra un asfalto da Indianapolis: "Bello, complimenti, solo che in via Martiri di Belfiore ho rovinato la macchina per via di una buca", "Bellissima, peccato che dopo un metro trovi buche di vent’anni", è ciò che si legge in alcuni commenti.