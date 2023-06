"Strade piene di buche e pericolose"

Il maltempo di questi ultimi mesi, accompagnato da piogge intermittenti, a volte anche di una certa intensità, ha fatto esplodere la rabbia dei cittadini che vivono in periferia, costretti a convivere con una viabilità disastrosa e pericolosa, soprattutto per chi viaggia su due ruote. Non è una esagerazione e le foto che i residenti di alcune zone di campagna stanno inviando al sindaco e all’ufficio tecnico ne sono una drammatica testimonianza. Un residente, C.M., in contrada Valdice lamenta di aver più volte segnalato la situazione della strada senza ottenere alcuna risposta. Si è munito persino di un metro per misurare la profondità di alcune buche che arriva addirittura anche a 20 centimetri. Eppure - scrive - quando ha provveduto a ristrutturare la sua proprietà il Comune ha incassato subito, senza concedere alcuna rateizzazione, la somma di 9.000 euro per gli oneri di costruzione, che si è ben guardato di utilizzare per la sistemazione della strada, che è un vero disastro. Nella stessa via sorge anche una struttura ricettiva e la via d’accesso è talmente rovinata che le auto fanno difficoltà a percorrerla, senza poi pensare cosa potrebbe succedere ad un ciclista o motociclista. Non sono, infatti, rare le cadute anche rovinose che si sono registrate ultimamente. "Mi chiedo - scrive infine C.M. - se la città di Recanati merita questa pubblicità e se i cittadini onesti e diligenti meritano questo trattamento da parte delle istituzioni". Un altro cittadino segnala la situazione paradossale di via Vallememoria, in contrada San Pietro, dove un primo tratto di strada è stato asfaltato di recente, ma poi questa prosegue con buche, pozzanghere e crepe profonde. Non è forse perché - sospettano i soliti maligni - lungo il tratto asfaltato sorgono le abitazioni di alcuni vip locali? Il sindaco Bravi blocca ogni maldicenza: "Proseguiremo presto con l’asfaltatura completa di via Vallememoria con i soldi di un mutuo di 450 mila euro che abbiamo già approvato in bilancio. Nel giro di un mesetto completeremo l’opera. Altro intervento in programma a breve è sotto Castelnuovo dove la strada farà dà sfogo alla viabilità del centro del quartiere".

Asterio Tubaldi