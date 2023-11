Strade più sicure: fondi regionali. Nuovi marciapiedi in via Verga. Migliorie alle arterie provinciali

La Regione eroga contributi a comuni e province per il miglioramento della rete stradale. I progetti sono stati presentati dall’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli e Nardo Goffi, direttore regionale del dipartimento, oltre che dai rappresentanti dei comuni coinvolti. Sei milioni e mezzo di euro - che diventano dieci milioni con i cofinanziamenti comunali e provinciali - messi a disposizione per nuove strade e percorsi pedonali, attraversamenti e passaggi, per una messa in sicurezza a tutto tondo. "Risorse importanti per aumentare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, dalla costa all’entroterra, tra grandi e piccoli centri - asserisce Baldelli -, che vengono erogati tramite bando, mettendo tutti allo stesso punto di partenza. Ve ne saranno altri in futuro. Quest’operazione vuole compattare la filiera istituzionale, per migliorare la qualità della vita di chi percorre le nostre strade. Poi si rivolge alle imprese, perché le Marche tornino ad essere una forza economica, locomotiva d’Italia per il Pil. I nostri imprenditori, per problemi infrastrutturali, non hanno potuto essere al passo con altri in Italia ed Europa". A proposito dello sviluppo della A14, Baldelli ribadisce: "Abbiamo trovato lo scorso agosto la compattezza necessaria, uniti su proposte preprogettuali di Autostrade. Dobbiamo avere tre corsie lungo tutto il tracciato. Abbiamo già perso negli anni un’occasione storica, se non ci fossero state divisioni anni fa il tratto fino a Pedaso avrebbe già potuto essere realizzato". Rispetto al casello autostradale nel maceratese, da realizzare tra Porto Recanati e Porto Potenza Picena, Baldelli sottolinea che "si stanno bruciando le tappe, ma non mi esprimo sulle tempistiche, ci sono tutele ambientali, archeologiche e paesaggistiche da rispettare. Viviamo in una regione magnifica anche per questo tipo di bellezze. Ad ogni modo siamo ad una fase della progettazione avanzata. Cerchiamo di trovare una sintesi per mettere a terra il progetto. Serve anche in ottica di accessibilità alla Regina, molto importante perché il territorio percorso da quella strada ospita insediamenti produttivi che danno lustro alla regione e che hanno diritto ad avere infrastrutture adeguate. Per la prima volta nella storia della Regione, in maniera strutturale, per questi interventi alle strade destiniamo risorse agli enti per competenze proprie di comuni e provincie". Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici del comune di Macerata, commentando il risultato importante della sua città, che si è aggiudicata 115mila euro, sottolinea: "Sarà un lavoro importante, che riguarda il completamento del marciapiede di via Verga, l’arteria principale del quartiere Collevario, nel tratto tra l’intersezione con via Cardarelli e gli impianti sportivi e un ulteriore tratto per accedere da via Verga agli impianti. Il tutto sarà pronto in tempi stretti, contiamo di concludere i lavori per la prima metà del 2024. Grazie agli uffici tecnici, il cui lavoro consentirà vie accessibili a tutta la collettività".