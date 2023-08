"Strade provinciali, lavori finiti"

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Matelica Massimo Baldini per il completamento dei lavori di rifacimento degli asfalti sulle strade di competenza provinciale. "Un importante risultato quello ottenuto grazie alla collaborazione della Provincia – ha detto –, riuscendo, tra 2022 e 2023, a sistemare tutte le strade provinciali nei tratti Matelica – Esanatoglia, Matelica – Castel Santa Maria, Braccano – San Vicino, Matelica – Gagliole ed infine Matelica – Braccano. Un altro importante progetto a carattere preventivo è stato realizzato in collaborazione tra Provincia, le Ferrovie dello stato e Comune per la sistemazione idrogeologica e fognaria del tratto della strada provinciale che va dal passaggio a livello ferroviario di San Rocco fino all’edicola della Madonna delle Fonticelle, per impedire che eventuali copiose precipitazioni future allaghino di nuovo il quartiere San Rocco, superando la linea ferroviaria. I lavori ammontano a 600mila euro ed è stato già trasmesso alla struttura commissariale. Un altro intervento di rilievo – ha concluso – per evitare danni idrogeologici, interesserà Provincia e società Quadrilatero convogliando le acque piovane in appositi canali per evitare allagamenti lungo le strade che attraversano la zona tra località Sainale e la provinciale per Esanatoglia".

m. p.