Strade sconnesse al cimitero: "Chi paga se qualcuno cade?"

Dalle critiche di abbandono e scarsa manutenzione a Recanati non si salva neanche il cimitero comunale.

Anche qui le strade sono assai sconnesse con profondi solchi. "Chi paga se qualcuno s’inciampa – chiede un cittadino –. Ah, giusto. C’è l’assicurazione del Comune che paga", ma questa non è poi pagata da tutta la comunità? Da chi lo frequenta con una certa regolarità arriva la segnalazione che da oltre due settimane il rubinetto della fontanella dell’acqua, nella parte nuova a confine con il muro perimetrale, perde acqua.

Dov’è finito l’attenzione a un bene così prezioso e i buoni propositi di quando si festeggia l’ambiente? Anche il bagno è off-limits da tempo anche se il problema è stato segnalato più volte. Infine proprio in questi giorni, dopo la segnalazione su Facebook del suo malfunzionamento, gli operai del Comune stanno sistemando la sbarra presente all’ingresso della parte nuova del cimitero, installata anni fa per regolamentare l’afflusso delle auto all’interno del cimitero e per permettere l’accesso con il proprio mezzo solo chi è regolarmente autorizzato in quanto ha difficoltà a camminare.

"Ma oggi – denuncia un’altra cittadina – entrano anche con le vespe e i motorini e certo non sono disabili. Ci vogliono più controlli. Spero che prima del giorno dei defunti venga ripristinato tutto".