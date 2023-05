"Strade, via alla riqualificazione del centro"

di Gianfilippo Centanni

"Il centro storico di Cingoli verrà gradualmente trasformato con l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, previsti in base a una programmazione che ha comportato un investimento di diversi milioni di euro e il massimo impegno dei dipendenti". Così il sindaco Michele Vittori ha aperto l’interessante assemblea pubblica abbastanza partecipata, organizzata nella Sala Verdi dal Comune sulla riqualificazione del centro storico e le relative modifiche alla viabilità. Con Vittori, l’ingegnere Enrico Vitali, il geometra Danilo Massei, il vicesindaco Luca Giovagnetti, Marzia Paulini comandante della polizia locale. "C’è la volontà di individuare soluzioni – ha spiegato Vittori – per evitare difficoltà di accesso e transito". I lavori inizieranno entro questo mese, con il rifacimento dell’intersezione tra le vie Cavour e Filati, proseguendo per via Amici della Marca e, attraversando il tratto di Corso Garibaldi, fino a via Mazzini. "Poi, in tempi abbastanza lunghi – ha precisato il sindaco – si realizzeranno interventi complessi per corso Garibaldi e via Pietro Leoni". Ma per Vittori è importante un’altra opera: il percorso pedonale che, partendo alla chiesa di Santa Caterina, giungerà fino a Porta Pia. "Nella prossima settimana – ha dettagliato Vittori – s’inizierà da Porta Pia e lungo via Santa Sperandia in cui nel tratto a scendere entrerà in vigore il senso unico". I lavori comporteranno qualche restrizione agli spazi dei parcheggi, quindi si sta valutando come procedere. "Saranno effettuate le riasfaltature complete dell’arteria di Borgo Paolo Danti e, dopo il termine delle scuole – ha evidenziato Vittori – del parcheggio della Portella". Oltre alle opere che interessano specificamente la viabilità, il sindaco ne ha sintetizzate altre: "Entro il prossimo mese cominceranno i lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Cattedrale chiusa al culto dal 2016 per i danni causati dal sisma. Aluglio partirà il restauro della Fonte di Sant’Esuperanzio. In autunno, previo trasferimento delle attività in una vicina struttura privata, toccherà al mercato coperto che sarà completamente demolito e ricostruito su due piani: per il commercio al pianterreno, mentre nei locali superiori saranno ubicati il centro anziani e alcuni uffici municipali. L’area-tennis sottostante a via Filati verrà completamente adibita a parcheggio".