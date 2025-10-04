Strage di alberi per il tarlo asiatico: "Non si abbattano le piante sane"

Da lunedì il quartiere Collevario è più silenzioso. Nessuna motosega, nessun taglio, quasi a sottolineare una pausa di riflessione per tutti: associazioni, enti e privati. Si è sentito solo il rumore della cippatrice, in via Verga, che continua a sminuzzare il legno delle piante finora rase al suolo come misura fitosanitaria per il controllo del tarlo asiatico del fusto. Ciò che fa discutere e pensare in merito all’ingiunzione Amap, in accordo con il Comune, è il fatto che oltre all’abbattimento delle piante infestate dal Cerambicide orientale (per ora a Collevario e dintorni meno di una ventina) vengano distrutte centinaia di piante "ancorché prive di segni o sintomi" nel raggio di cento metri da quelle, poche, oggettivamente infestate.

A questo proposito il presidente di Legambiente Marche, Marco Ciarulli, nella consapevolezza di voler limitare la diffusione di una piaga come il tarlo asiatico attraverso interventi drastici ma anche di cercare di mettere in sicurezza gli alberi sani, dichiara che "una volta abbattute tutte queste piante non potremmo considerarci al sicuro e sarà necessario un monitoraggio costante negli anni a venire, che non esclude l’abbattimento di altre specie in altre aree della città qualora il tarlo fosse riuscito ad espandersi". E continua: "Consapevoli dell’enorme numero di abbattimenti certi e potenziali futuri, vogliamo suggerire al Comune di Macerata un’azione di mitigazione, che potrebbe contenere l’impatto tra la cittadinanza e aumentare allo stesso tempo la consapevolezza e l’attenzione sul tarlo asiatico". In sintesi, quindi, la proposta di Legambiente Marche, nata dal confronto fra i cittadini che hanno a cuore la gestione del patrimonio verde della città, si fonda su un compromesso: salvare le piante attualmente non infestate che sono nei giardini e condomini dei privati con un accordo tra le parti che preveda un controllo attento sullo stato di salute degli alberi. Questa azione permetterebbe a chi ha avuto cura nei decenni passati e finora del proprio giardino e condominio di preservare le piante sane nella volontà di assumersi la responsabilità e l’onere di informare l’Amap e il Comune sull’eventuale presenza del tarlo asiatico del fusto affinché venga effettuato un monitoraggio puntale della situazione.

Legambiente Marche auspica per il futuro che l’attività di sorveglianza svolta dal Servizio fitosanitario regionale diventi un’attività sempre più importante nel controllo del tarlo asiatico del fusto e che una comunicazione completa e puntuale rientri in un coinvolgimento cittadino più diffuso, non circoscritto ai soli quartieri infestati e, perciò, interessati. Legambiente sostiene che grazie a questo "compromesso" non si salveranno le piante malate ma almeno si potrà preservare un buon numero di alberi, che negli anni hanno contribuito a generare senso di appartenenza e comunità tra i quartieri della città.