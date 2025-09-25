Strage di alberi per il tarlo asiatico: "Tagliano tutto nel raggio di 100 metri. Un danno ambientale importante"

A inizio settembre nel quartiere di Collevario e dintorni a Macerata, la ditta teramana Eurocoop Laga S.c.ar.l , incaricata dall’Amap in accordo con il Comune, ha iniziato ad abbattere, tagliare e caricare sui camion le piante infestate dal tarlo asiatico e le altre apparentemente sane che le circondano, il tutto in base alla tecnica del clear cut (radere al suolo le piante di interesse per il tarlo asiatico del fusto nel raggio di cento metri da quella infestata). Gli addetti hanno iniziato i lavori in via Verga e, a parte qualche domanda e lamentela a bassa voce, non è accaduto nulla. Da qualche giorno, invece, le cose sono cambiate e le lamentele ora sono fatte a voce alta. Il tutto è coinciso con l’ingresso degli operatori della ditta abruzzese, dei i tecnici e dirigenti Amap nei giardini privati. A questo proposito alcuni condomini di via Cardarelli hanno sollevato le loro proteste, chiedendo maggiori spiegazioni e soprattutto chiarezza per quello che reputano essere un’azione eccessiva. Le domande che pongono sono molte e, a oggi, le piante da abbattere sono salite a 307.

Fabio Pettinari, ex delegato regionale del Wwf Italia ed ex titolare dello studio tecnico ecosostenibile "Ambiente", sta ricevendo richieste di informazioni dal parte dei proprietari o detentori delle particelle catastali che includono alberi da abbattere. Alcuni privati si rivolgono a lui per sapere come comportarsi per esprimere il proprio disappunto. "Essendo questa – spiega Pettinari – una procedura d’urgenza legata alla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune direi che, se credono, possono fare opposizione al Tar nei tempi previsti per sospendere l’operatività della delibera del Comune. Oppure possono fare un esposto alla procura della Repubblica, adducendo il temuto danno ambientale e la probabile mancanza di autorizzazione paesaggistica". Secondo Pettinari, "nella nostra regione vengono abbattuti migliaia di alberi colpevoli o presunti tali di ospitare il tarlo asiatico. Inoltre leggendo nel sito dell’Amap, si nota come si faccia fronte all’emergenza seguendo un protocollo che non è legge, non è ricerca e non è prevenzione e che sembra, inoltre, non avere alla base una bibliografia scientifica a supporto. Come previsto nei propri compiti – continua Pettinari – l’Amap potrebbe fare ricerca per migliorare e o ricostituire un equilibrio naturale attraverso gli animali antagonisti del cerambicide esotico che sono gli uccelli insettivori, formiche, lucertole, istrici, ricci e vespe". Quanto al protocollo messo in atto, secondo Pettinari "è vecchio ed è stato pensato per le aree libere, non per i centri abitati. L’abbattimento indiscriminato di tutti gli alberi nel raggio di cento metri da quelli con la presenza del coleottero asiatico è un sicuro danno ambientale rilevante che altera gravemente l’equilibrio naturale". Il Comune ha programmato delle piantumazioni al termine degli abbattimenti. "Le ripiantumazioni nei luoghi pubblici che sono state più volte promesse – conclude Fabio Pettinari – devono avere la garanzia di attecchimento. Le nuove piante devono cioè essere messe a dimora vicino a quelle abbattute, non in altri luoghi, devono essere gestite e custodite per evitare che si secchino".