Strage di patenti nel weekend. Tredici ragazzi restano a piedi

Strage di patenti nel fine settimana, in tredici restano a piedi: nei guai anche una giovane automobilista che si era messa al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito ed è incappata nei controlli della Polstrada. Nella notte tra sabato e domenica gli agenti della polizia stradale di Macerata hanno pattugliato con una serie di posti di blocco le strade maggiormente frequentate da chi sceglie la costa per trascorrere una serata di divertimento nei locali. A Civitanova, nel corso dell’operazione di controllo, sono state ritirate complessivamente tredici patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui sei a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, sei a uomini con più di 32 anni ed una ad una donna, una automobilista ventenne. Complessivamente, sono state segnalate cinque violazioni di natura penale, otto di natura amministrativa ed in totale sono stati decurtati centoquaranta punti ed elevate quindici sanzioni al Codice della Strada. L’attività svolta dalla polizia stradale ha come obiettivo quello di ridurre quanto più possibile il numero degli incidenti stradali e delle vittime della strada, in un’ottica di prevenzione.