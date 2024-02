Strage di patenti nella notte. Restano a piedi 21 giovani

Strage di patenti nel fine settimana appena trascorso, 21 automobilisti restano a piedi: nei guai anche diversi diciottenni, sia maschi che femmine, risultati positivi all’alcol test.

Avevano alzato un po’ troppo il gomito e sono incappati nei controlli della polizia stradale, ferma in vari posti di blocco a Civitanova, lungo le arterie stradali più trafficate della movida notturna.

I controlli sono stati effettuati nella notte tra sabato e domenica per prevenire incidenti causati dall’abuso di alcol da parte di chi si mette al volante. Operazioni al centro dei Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduti dal Prefetto di Macerata, la dottoressa Isabella Fusiello, che rispondono all’esigenza di contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera".

Un triste fenomeno, quello degli incidenti provocati dalla guida in stato di alterazione dovuta ad alcol o a sostanze stupefacenti, che vedono, purtroppo, sempre più spesso coinvolti i giovani. E diversi sono stati, anche in questa circostanza, gli automobilisti diciottenni finiti nei guai. L’attività di controllo, disposta dal Compartimento Polizia Stradale Marche di Ancona, è stata eseguita dagli agenti dalla polizia stradale di Macerata.

Decine e decine sono stati gli automobilisti che sono stati fermati nelle ore notturne dagli agenti della Polstrada e sottoposti al test dell’etilometro.

A parlare alla fine sono i numeri che tracciano il bilancio dell’attività svolta dalle forze dell’ordine.

Nel corso del servizio, infatti, sono state ritirate 21 patenti per guida in stato di ebbrezza. Undici sono stati gli uomini finiti nei guai, con una età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 2 avevano un’età superiore ai 28 anni. Tre patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 5 patenti di guida sono state ritirate a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale, nel corso della nottata di controlli, sono stati decurtati 275 punti ed elevate, complessivamente, 31 sanzioni al Codice della Strada.