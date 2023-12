Strage di piante. Civitanovasvolta alza la voce

Sulla strage degli alberi, quasi 18.000 quelli che dovranno essere tagliati a Civitanova per il tarlo asiatico, reagisce l’associazione Civitasvolta. Tra gli alberi da abbattere anche esemplari delle palme Washingtonia, di recente piantumazione sul litorale sud. "La sostituzione gratuita in garanzia è scaduta dopo un anno dalla messa a dimora. Ora se ne sostituiranno sette a pagamento. La ditta titolare degli appalti per il verde avrebbe dovuto controllare la salute delle piante, censire e monitorare. Anche questo è decoro urbano" fa notare l’associazione, che si concentra anche sulle spese fatte per la messa a dimora delle palme sul litorale. "Nell’ottobre 2021 vennero approvati 145.000 euro per acquistare 88 nuove piante Washingtonia e fu subito chiaro che molte non avevano un bell’aspetto. E sul capitolato di appalto l’impresa si impegnava a fornire una garanzia di attecchimento del 100%".