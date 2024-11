Straordinari negli uffici comunali. La spesa annua è di 112mila euro

Il Comune di Civitanova spende ogni anno circa 112mila euro per coprire le ore di straordinario dei suoi dipendenti, una somma a cui si aggiungono gli importi consistenti degli extra corrisposti in concomitanza delle tornate elettorali.

Nel 2022 la combinata alle urne tra le amministrative e le politiche ha fatto sì che venissero erogati 160.859 euro in più nelle buste paga: 92.166 per le consultazioni comunali e il referendum di giugno e 68.693 per quelle nazionali di settembre. Mentre nel 2024, la chiamata alle urne europee ha spostato 68.618 euro. A oggi, per ogni ora di straordinario vengono riconosciuti al lavoratore 15,36 euro e ogni anno la giunta deve decidere come spalmare il monte orario massimo, che per il 2022 è stato di 5.570 ore, di 5.550 l’anno successivo e per il 2024 ha subito un taglio di 4.450.

I settori che assorbono più impiego straordinario sono quelli della polizia locale e dei lavori pubblici, ma nel 2024 la sezione dei "controlli interni" ha fatto registrare un grosso balzo in avanti con una riassegnazione, rispetto alle previsioni iniziali, di quasi duecento ore in più.

Nel 2024 questa la torta degli straordinari divisa per assessorati e destinata a coprire le esigenze fuori programma emerse nei giorni festivi, nelle fasce diurne o serali: 217 ore ai controlli interni, 845 alla segreteria e agli affari istituzionali, 180 ai servizi sociali e cultura, 90 ore al servizio finanze, 1.680 ai lavori pubblici, 270 all’urbanistica e pianificazione territoriale, 1.180 al commercio e alla polizia locale. Gli stanziamenti di bilancio che coprono gli extra sono comprensivi degli oneri previdenziali. La programmazione tiene conto del fatto che ogni dipendente non può superare le dieci ore di lavoro (straordinario più ordinario) al giorno, le 48 ore settimanali individuali.

Il mese più costoso nell’ultimo triennio è stato dicembre 2022 con 15.889 euro erogati e il più economico il novembre del 2023, quando Palazzo Sforza ha speso solo 2.180 euro. Nel 2024 finora mai oltre la soglia degli 8.500 euro, registrata ad aprile, ma nel computo mancano ancora i dati di ottobre, novembre e dicembre e non sono stati inserti nemmeno quelli di marzo. Il costo annuo che sostiene il Comune di Civitanova per gli stipendi del personale, con un organico che viaggia intorno alle 190 unità, sfiora i sette milioni e 600mila euro e rappresenta il 17 per cento circa delle entrate correnti, 50 milioni e 327mila euro.

Lorena Cellini