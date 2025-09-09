Strappa la collana a una 85enne, arrestato per rapina dopo la fuga sui tetti

Tolentino, 9 settembre 2025 – Arresto in flagranza dopo un inseguimento rocambolesco. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino, della stazione locale e di Caldarola, hanno fermato un 28enne operaio egiziano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’Ordine, per aver perpetrato una rapina ai danni di una 85enne del posto. Questa mattina l’anziana, nell’estremo tentativo di non farsi strappare di dosso la collana d’oro che aveva addosso, ha opposto resistenza al giovane, il quale, pur di guadagnarsi la fuga, l’ha spinta facendola cadere a terra. Allertati i militari dell’accaduto tramite il 112, numerose pattuglie hanno immediatamente circoscritto la zona di fuga del 28enne, che ha tentato in tutti i modi di far perdere le proprie tracce nascondendosi nei cantieri edili, utilizzando le impalcature esterne. Fino a raggiungere i tetti. In due occasioni l’egiziano ha opposto resistenza ai carabinieri che lo hanno bloccato, divincolandosi con violenza e proseguendo la sua corsa, per poi essere fermato definitivamente e arrestato anche dopo essersi nascosto sul tetto di un’abitazione in viale Terme Santa Lucia. L’anziana è stata soccorsa dai sanitari e visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove le hanno riscontrato contusioni al volto ed escoriazioni multiple giudicate guaribili in venti giorni. Invece i due carabinieri a cui l’egiziano ha opposto resistenza hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette e quindici giorni. Dopo le formalità di rito, l’egiziano è stato portato al carcere di Montacuto, ad Ancona, in attesa di dell’udienza di convalida dell’arresto. I militari intervenuti sono riusciti a recuperare e restituire parte della collana in oro strappata alla donna. Un’operazione lampo, avvenuta in pieno giorno nel centro abitato, anche con l’aiuto di alcuni operai edili della ricostruzione. Presente anche la comandante della Compagnia di Tolentino, maggiore Giulia Maggi. I tolentinati hanno espresso solidarietà alla malcapitata, che fortunatamente non ha riportato feriti gravi.