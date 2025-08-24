Strappati i manifesti elettorali di Galiè: "Non basterà questo a fermare idee e battaglie"

"I miei manifesti elettorali sono stati strappati per le vie della città. è un gesto vile e irrispettoso. Ma per ogni manifesto lacerato, ne affiggeremo un altro". È quanto denuncia Simona Galiè, consigliera comunale del gruppo Idea Futura a Potenza Picena, e attualmente candidata al consiglio regionale con il Partito Democratico. Il suo sfogo è arrivato sui social network, dove ha segnalato l’increscioso episodio. "Hanno strappato diversi manifesti in giro per il paese – dice Galiè –. Ma nessun problema, ne abbiamo degli altri. Ancora una volta, purtroppo, emergono comportamenti che non solo sono vili e irrispettosi, ma anche contrari alla legge. Sul piano giuridico, non servono grandi spiegazioni: basta leggere quanto previsto dal codice penale. Ma ciò che ci preme davvero è riflettere sull’aspetto etico e civile di questi atti. Strappare un manifesto elettorale non cancellerà le idee, le proposte e le battaglie che stiamo portando avanti. Al contrario – osserva ancora –, questi gesti rafforzano in noi la convinzione che un cambiamento profondo sia necessario. Serve reintrodurre nel nostro tessuto sociale i valori fondamentali come il rispetto e il senso civico". Ovviamente non manca poi una condanna nei confronti dei responsabili del gesto, per ora ignoti. "Chi compie simili azioni dimostra una grave inconsapevolezza: non solo del danno arrecato ma del fatto che questa violenza colpisce anche chi la esercita – riprende Galiè –. È un’offesa alla democrazia, nega il confronto e il diritto di esprimere visioni diverse. E tutti, ricordiamolo, siamo parte della democrazia. Nessuno escluso. Un manifesto strappato non rende più forti le vostre proposte, né più valide le vostre argomentazioni-ammesso che ne abbiate. Le idee si difendono con il dialogo, con il coraggio di esporsi, di metterci la faccia e di agire alla luce del sole".