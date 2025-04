Strappo interno nella Lega: "La maggioranza non è compatta"

"È un’altra dimostrazione che la maggioranza non è compatta". Narciso Ricotta (Pd) commenta la nota di Aldo Alessandrini, capogruppo Lega Salvini Macerata, in cui l’esponente del Carroccio condivide l’insufficienza degli spazi di sosta lamentati dai residenti in centro a causa dell’installazione di cantieri relativi agli interventi di edilizia pubblici sottolineando la necessità di adeguati provvedimenti all’amministrazione, di cui il suo partito è parte integrante. "Il problema - osserva Ricotta - è che la maggioranza va in ordine sparso quando il sindaco non fa sintesi garantendo così la coesione".

Tra un anno i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. "Questo ennesimo gesto dimostra la divisione interna. Quattro anni fa Parcaroli è uscito dal cilindro evitando i litigi nella coalizione di centrodestra per chi fosse il candidato sindaco, ma adesso il problema sta tornando di nuovo a galla. Da un lato c’è la tendenza ad avanzare nuove candidature a testimonianza dei dubbi se riproporre Parcaroli". Per Ricotta queste posizioni hanno conseguenze non solo a livello politico, ma anche sul piano pratico. "Non fanno bene alla città perché portano a conflittualità tra assessori e alla fine non si trovano la soluzione ai problemi". E adesso resta in piedi la questione parcheggi in centro per i residenti, Alessandrini auspica che sindaco e giunta sappiano raccogliere le soluzioni emerse nell’incontro con i residenti ed in linea con le loro richieste.

"Devo ammettere – conclude Ricotta – che le critiche di Alessandrini hanno un fondamento. Non possiamo prescindere dai residenti se si vuole perseguire l’obiettivo di rivitalizzare il cuore cittadino e ciò diventa un percorso in salita se non si rende sopportabile la vita quotidiana di chi ci vive".