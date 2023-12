Strategie contro le truffe e i rincari delle bollette, incontro oggi in Comune

Oggi alle 21 nella sala del consiglio comunale, si svolgerà l’incontro "Repower EU, contro il caro bollette", un’iniziativa organizzata dal Team Europa del Comune di Civitanova volta ad informare cittadini e imprese su come gestire al meglio, al riparo da rincari, abusi e truffe, rischi dei contratti online, le utenze di gas e luce non più nel mercato tutelato. All’incontro interverranno i referenti del Team Europa per il Comune di Civitanova: il vicesindaco Claudio Morresi e i consiglieri comunali Lavinia Bianchi (progetto Belc) e Giorgio Pollastrelli, che introdurranno le relazioni di Valentina Secondini, responsabile del Centro Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino e Alessia Ciaffi di Adoc Marche.