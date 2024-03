Strategie di relazione con i clienti

Un corso di ‘Public speaking e relazione con il cliente’ rivolto ai parrucchieri marchigiani. Si terrà il 21 e il 22 aprile, all’Hotel Cosmopolitan, e sarà tenuto dalla conduttrice televisiva e blogger Carla Gozzi. Sono già aperte le iscrizioni, che scadranno il 17 aprile. Ad organizzare l’iniziativa è la ‘Cosmetics Center’, azienda che distribuisce prodotti e servizi per parrucchieri, in collaborazione con la ‘Professional Byfama’ del settore dell’haircare: prevista una parte teorica unita a esercitazione e ‘role pay’. I contenuti del corso: migliorare le competenze di comunicazione verbale e non verbale; tipi di personalità difficili, come approcciarsi, costruire un rapporto di successo; tecniche per mostrare empatia e creare un ambiente accogliente; apprendere tecniche per gestire situazioni complesse e clienti insoddisfatti. Per iscrizioni e info: Luca, 349-7827417.