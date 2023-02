"Strategie per riscoprire le origini e le tradizioni dei territori"

San Ginesio rappresenterà il Centro Italia nel progetto del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, "Turismo delle radici". Ieri il sindaco Giuliano Ciabocco ha preso parte alla presentazione di questo progetto "Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19", che si è tenuta alla sala delle conferenze internazionali della Farnesina. Il primo cittadino nel suo intervento ha avuto l’occasione di poter far conoscere il borgo, già insignito del riconoscimento di Best Tourism Village dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto), e da oltre vent’anni appartenente ai circuiti riconosciuti dei Borghi più Belli d’Italia e delle Bandiere Arancioni di cui lui stesso ricopre il ruolo di vicepresidente nazionale. "Questo del turismo delle radici – ha dichiarato Ciabocco – è il progetto a cui San Ginesio non può mancare: apre porte davvero interessanti sotto molteplici punti di vista: quella della sfida digitale, perché è un turismo che sfrutta i canali innovativi; quella dell’ecosostenibilità poiché lascia indietro le mete toccate dai flussi turistici tradizionali, valorizzando aree meno conosciute e meno sviluppate dell’Italia, che possono così colmare il loro divario di crescita economica nel rispetto della propria natura rurale, in maniera ecosostenibile. Il turista delle radici è ’ambasciatore’ dei territori che custodiscono la sua storia familiare e solitamente sono i piccoli borghi. E’ un progetto che è partito bene sin dall’inizio: sono stati coinvolti i Comuni, cinque ministeri, le associazioni di categoria, le Camere di Commercio". L’obiettivo sarà quello di consentire una riscoperta a tutto tondo dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia. Le comunità italiane all’estero verranno coinvolte nella valorizzazione dell’offerta turistica per invertire il processo di depauperamento dei borghi. Alla presentazione, moderata dal direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie Luigi Maria Vignali, sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro del turismo Daniela Santanchè, il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini.