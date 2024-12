Strattona una passante e le scippa la borsa

Stava rientrando a casa quando un uomo l’ha raggiunta alle spalle e le ha portato via la borsetta. Uno scippo è stato commesso martedì sera sera, intorno alle 22, in via Dante Alighieri a Civitanova.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, ora impegnati negli accertamenti sull’accaduto, una donna stava camminando sul marciapiede lungo quella via nel quartiere di San Marone quando, improvvisamente, un uomo le si è avvicinato e, senza dire nulla, le ha strappato dalle mani la borsa che lei aveva con sé. Poi lo sconosciuto è scappato via a piedi, di corsa, riuscendo a far perdere le sue tracce nel giro di pochissimi minuti.

Per fortuna, nonostante sia stata strattonata all’improvviso dal malintenzionato, la civitanovese non ha perso l’equilibrio e così non ha riportato conseguenze fisiche preoccupanti. E dopo essersi ripresa dallo spavento per quell’aggressione inaspettata non ha esitato a chiamare i carabinieri. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i militari della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese. Dopo aver acquisito la testimonianza della vittima, che ha descritto quanto le era appena accaduto, i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dello scippatore.

Poco dopo, nelle vicinanze del luogo in cui era avvenuto lo scippo, è stato rinvenuto per terra il portafoglio che era contenuto nella borsetta della donna: all’interno, ovviamente, erano spariti tutti i soldi. Magro, comunque, il bottino che il malvivente è riuscito a racimolare con questo blitz. Nel portafoglio della donna, infatti, c’era appena una decina di euro.

Ora sono al vaglio dei militari dell’Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione dello scippatore che si è messo in azione l’altro ieri sera. Le indagini sono in corso e a breve potrrebbero esserci sviluppi importanti.

Anche nelle scorse settimane si erano registrati in città alcuni episodi analoghi ai danni di malcapitate, una ragazza e una donna più anziana. In quelle circostanze, gli inquirenti sono sempre riusciti a risalire e a denunciare i responsabili e non è da escludere che lo stesso sarà fatto anche in questa occasione.

Chiara Marinelli