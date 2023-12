Street art al campo da basket

La street art dell’artista maceratese Morden Gore per riqualificare il campetto da basket di Monte San Giusto. Sono terminati in questi giorni, infatti, i lavori di riqualificazione del campo in via Kennedy a Villa San Filippo, che hanno previsto un investimento di circa 8mila euro. "L’opera è ispirata al basket, alla scuola ma anche alle future generazioni, al mondo che lasciamo loro e al futuro che le aspetta - spiega l’amministrazione -. La conquista dello spazio e l’intelligenza artificiale sono al centro di questo progetto composto da immagini che sono frutto del dialogo avuto tra l’artista e l’intelligenza artificiale. Parole che hanno generato artificialmente illustrazioni colorate, che sono state rielaborate da Morden Gore cercando una distribuzione armoniosa nello spazio. Spazio che è, appunto, il tema dell’intervento. Non più visto come qualcosa di ignoto e misterioso, composto di stelle e buchi neri, ma come uno spazio immenso da riempire di sogni e di speranze. Si è portato a compimento così anche questo intervento programmato fra quelli da realizzare nel corso del mandato amministrativo".