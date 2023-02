Street art in una mostra fotografica Vedo a Colori sbarca al Lido Cluna

di Francesco Rossetti

Oltre duecento foto, di cui settanta inedite che raccontano la realizzazione dei murales saranno esposte al Lido Cluana, in occasione della terza edizione della mostra fotografica di ‘Vedo a colori’, il progetto d’arte urbana nato nel 2009 su idea dello street artist civitanovese Giulio Vesprini. L’iniziativa, che vedrà il taglio del nastro alle 18 di sabato, è stata illustrata ieri mattina a palazzo Sforza, nel corso di una conferenza in cui erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e lo stesso Vesprini.

"Siamo lieti – ha detto il primo cittadino – di annunciare la terza edizione della mostra di ‘Vedo a colori’, progetto molto interessante che contraddistingue Civitanova come porto più colorato d’Italia. D’altronde, il museo d’arte urbana è un segnale importante di crescita culturale per la nostra città e la versione odierna è particolarmente ricca di talenti". Gli scatti più recenti – quelli relativi all’allestimento delle ultime opere di street art come l’eco murales nella scuola elementare in via De Pinedo oppure l’ancora ‘fresco’ disegno di Alice Lotti nel sottopasso di via Indipendenza realizzato nella prima metà di dicembre – troveranno piena rappresentazione in una galleria fotografica dove non mancheranno le immagini delle annate precedenti, che mostravano tutte le altre opere di ‘Vedo a colori’, dal porto ai vari sottopassi. "Perché abbiamo scelto il Lido Cluana? Le due mostre precedenti – ha ricordato l’artista Giulio Vesprini – si sono tenute in luoghi legati al mare e alla tradizione. La prima si tenne in un cantiere navale, la seconda all’ex pescheria di Civitanova alta e ora siamo al Lido Cluana, il primo lido che Civitanova ha avuto, nei tempi in cui l’acqua arrivava fin lì". La mostra sarà aperta ogni giorno, fino al 4 marzo, dalle 17 alle 20 ed è a ingresso libero. Le immagini appartengono a quattro fotografi locali, di cui due civitanovesi: si tratta di Federica Borroni, Monica Capretti, Silvia Diomedi e Massimo Perugini. Vesprini ha concluso il suo intervento annunciando che a novembre ‘Vedo a colori’ sarà ospite all’Istituto italiano di cultura a Dublino diretto da Marco Giocchini.