Street food e giostra per i piccoli. Da domani a domenica divertimento e buon cibo

Da domani a domenica in piazza della Libertà, a Tolentino, torna lo Street Food Festival: birra, musica e cibo di strada saranno gli ingredienti, mentre in piazza Mauruzi giostrina per bambini. In piazza della Libertà è vietata la sosta dalle 8 di domani alle 24 di domenica; per motivi di sicurezza è disposto anche il divieto di transito tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 24. In piazza Mauruzi divieto di sosta dalle 8 di domani alle 24 di domenica nella Ztl