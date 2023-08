Street food e musica sui viali Valentini

Per tre giorni consecutivi da oggi, a Cingoli è in calendario lo "Street food festival". Giunta alla terza edizione dopo aver ottenuto successi di pubblico, la manifestazione è dedicata al connubio tra cibo di strada e musica live, con il complemento d’un repertorio di birra. La degustazione di quanto viene prodotto in sapienti e svariate preparazioni di specialità tradizionali e moderne, effettuate nei furgoni posizionati lungo i viali Valentini, si svolge sulla passeggiata e nelle adiacenze. Vivacizzerà l’evento la serie degli intrattenimenti: in ogni serata con prosecuzione in notturna, sono in programma spettacoli musicali, sempre ai viali e con inizio alle 21.30. Stasera sarà di scena il complesso dei "Secondo tempo", con un tributo-band a Max Pezzali e 883. Per domani è attesa l’esibizione della star Love. Del momento conclusivo di dopodomani, saranno protagonisti "Io e i Gomma Gommas".

g. cen.