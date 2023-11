Street Food Festival in piazza con show cooking della amatriciana

Fino a domenica piazza della Libertà a Tolentino ospiterà lo Street Food Festival, organizzato dall’associazione culturale Gente di Strada, con una ventina di truck di golosità gastronomiche. "Gli organizzatori proporranno un evento plastic-free e quindi con basso impatto ambientale, mediante l’utilizzo di piatti, posate e bicchieri biodegradabili e compostabili", precisa lo staff.

Tra le novità, l’inserimento nell’iniziativa del progetto sociale Amatriciana On Tour, ovvero uno show cooking tenuto da chef qualificati che descrivono e mostrano ai presenti le diverse fasi della preparazione del piatto; inoltre sarà presente uno stand per raccogliere fondi da utilizzare per progetti sociali per il Comune di Amatrice.

La giunta, visto il successo delle precedenti edizioni che si sono svolte in città come momento di convivialità e socializzazione, ha concesso il patrocinio, punti luce e acqua, cassonetti e quanto necessario alla raccolta differenziata.