Street food festival, un fine settimana di festa

di Lucia Gentili

Quattro giorni all’insegna del cibo di strada, della musica e del divertimento. Da dopodomani a domenica torna in piazza della Libertà, a Tolentino, lo "Street Food Festival", per un viaggio nei sapori. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, è stata presentata ieri in conferenza dall’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi, dal consigliere delegato Fabio Borgiani e dall’organizzatore Benito Mistichelli. Saranno presenti circa 15 truck e desk che cucineranno specialità nazionali e internazionali. Si va dai tipici fritti misti con le olive all’ascolana al "latinos grill" a base di carne, dalla pizza napoletana (con tanto di show cooking) all’asado argentino, dalle specialità messicane a quelle siciliane, dagli arrosticini alla bombetta pugliese passando per le pulled pork. Non mancheranno le birre, artigianali ed europee, in particolare tedesche e ceche e, tra le novità, la birra verde, ottenuta con la clorofilla. Ad arricchire le serate, esibizioni live con i gruppi "I Pupazzi" che giovedì sera coinvolgeranno grandi e piccini, i "Livello ‘80" che venerdì invece faranno ballare la platea con la musica dance anni Ottanta. L’appuntamento di punta, sabato alle 22.30, sarà con Pippo Palmieri che porterà in piazza il divertimento dello Zoo di Radio 105. Infine domenica sera sul palco tributo dei Coldplay. Previsto anche uno spazio per i più piccoli, con giostrine e giochi gonfiabili, nella vicina piazza Mauruzi. "Ormai lo Street Food Festival è un appuntamento fisso, per il centro storico di Tolentino – ha spiegato l’assessore Gobbi –. Degustazioni e musica gli ingredienti, con ospite di punta Palmieri dello Zoo di 105. Un grande lavoro di squadra, del consigliere Borgiani e di tutta la struttura comunale". E ovviamente anche dell’associazione organizzatrice Gente di Strada. "Ogni volta quella di Tolentino è una bella piazza – ha aggiunto Mistichelli –, ne vale la pena. Speriamo che il tempo ci assista". "Dopo il successo degli anni passati – ha concluso Borgiani –, torna di nuovo lo Street Food Festival, che richiama sempre tante persone in centro storico".