Street food in piazza della Libertà, tre giorni di musica e divertimento

Tre sere di Street Food a Pollenza, da oggi a domenica, dalle 19 in piazza della Libertà. Tipicità, musica e negozi aperti saranno gli ingredienti. Domani, alle 21.15 in piazzetta Ricci, suonano gli Almonauti, mentre alle 22.15 in piazza della Libertà Jack & The Jackals, Great Loco, Marco Mosck; previste anche visite guidate per un tour delle principali attrazioni del centro storico, a partire dalle 21.30 (prenotazioni su WhatsApp al 338.2640436).