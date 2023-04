Street food in piazza Mazzini "Arrivano stand da fuori, ma noi eravamo disponibili"

di Giulia Gabrielli

Primo maggio in piazza Mazzini, arriva lo street food con stand da fuori provincia, voluto dall’assessore Laura Laviano. "Avevamo altre proposte, sarebbe stato importante coinvolgere i locali della piazza, quasi tutti si occupano di food and beverage". Queste le parole di Raffaele Trimarco di Zero19, enoteca e negozio di bici, che si fa portavoce dell’associazione nata da poco e che raggruppa i commercianti della zona. Un paio di mesi fa, una delegazione di rappresentanza ha incontrato l’assessore Riccardo Sacchi in Comune, sul tavolo alcune idee: "Dal festival del vintage con aperitivi a tema alla festa celtica o un concerto particolare, coinvolgendo i locali della piazza – spiega Trimarco –. Sul momento ci hanno detto di realizzare un progetto che poi sarebbe stato valutato dagli amministratori. Da un lato, sicuramente, è stata anche colpa nostra, non ci siamo organizzati bene, dall’altro però c’è un evidente problema di coordinamento tra assessori, non abbiamo un punto di riferimento, non si capisce con chi bisogna parlare, ognuno di loro dice di rivolgersi a un altro e così via. In questo modo, la comunicazione è difficile".

Un fenomeno, questo, messo in luce di recente anche in consiglio comunale in un dibattito acceso in tema di programmazione culturale, dopo che si è dimesso in massa l’organismo tecnico scientifico Macerata Cultura, nominato dalla stessa amministrazione. L’opposizione ha parlato di "rincorsa antagonista tra gli assessori, ognuno fa per sé e lancia un festival diverso". L’obiettivo dell’associazione commercianti "è di ravvivare la piazza, in modo che non sia esclusa o lasciata in secondo piano rispetto al resto del centro". "Lo street food? Porterà gente, sì, ma non alle attività della piazza. Noi eravamo pronti, disponibili ad essere coinvolti in prima persona". Trimarco non è l’unico ad essere deluso. "Un’iniziativa come lo street food non valorizza la mia attività – il pensiero di Silvia Faraoni de La Botte Gaia –, non mi porta clienti, semmai me li porta via. Gli stand coprono il locale, così come il palco, che è sempre rivolto dal lato opposto (verso le scalette, ndr), palco che per giunta divide la piazza. Bisognerebbe posizionarlo in modo diverso, così che sia coinvolta tutta la piazza. Per non parlare poi dei fumi degli stand, questa non è la location adatta per una cosa del genere. Perché proprio qui e non, ad esempio, in piazza della Libertà?"

"La piazza deve rivivere – sottolinea Nicola Pietrani del bar La Pistacoppa –, era stata abbandonata ma ora sembra stia riprendendo parecchio grazie all’input dei commercianti e il sostegno degli amministratori. Però le cose bisogna farle bene. Quando c’è un’iniziativa che porta un afflusso importante e copre diversi giorni, bisogna togliere le auto. È necessario poi studiare un modo per posizionare diversamente il palco, in modo che sia a 360 gradi, su quattro lati. La festa non può essere solo per una metà della piazza". "Per me lo street food non è un evento lesivo, a meno che non piazzino i furgoni davanti all’ingresso del mio negozio – commenta Virgilio Gobbi della libreria Catap –, tra le proposte che abbiamo portato in Comune c’era anche l’idea di una programmazione semestrale, con eventi che possano coinvolgere tutti noi qui e valorizzare i nostri prodotti. Va bene lo street food, perché porterà gente, ma sarebbe stato meglio se fossimo stati coinvolti noi commercianti direttamente".

"Noi stiamo aperti sempre – così Guido Casoni della pasticceria di piazza Mazzini –, se la piazza si vivacizza siamo contenti. Lavoriamo molto con i clienti fissi, quindi per noi cambierà poco, magari però ci sarà un po’ più gente". "Quella dello street food è una festa, porterà movimento – dice Pierpaolo Bentivogli dell’Antica salumeria –, è diventata una festa abituale che attira parecchia gente, soprattutto ragazzi. Noi siamo contenti".