Street food, musica e balli country

Una serata en plein air, tra le dolci colline di Tolentino, organizzata dalla Pro Loco Tct. L’appuntamento, "Tra Chienti e Potenza. Tolentino Country gusto & tipicità", si terrà oggi dal tramonto fino a tarda notte in contrada San Giuseppe località Collina, dove tutti potranno vivere le atmosfere agresti. Dalle 19 street food maceratese, balli country, musica dal vivo con Wild Guns; western dance con un gruppo di ballerine, le "Wild Angels School of Country Marche". Ci sarà pure il toro meccanico. Inoltre, alle 18.30, prima dell’inizio dei festeggiamenti, si potranno far volare gli aquiloni (in collaborazione con il quartiere Vittorio Veneto). L’iniziativa è inserita nel cartellone dell’Estate tolentinate. Si ringrazia Unpli, Sistema Turistico Monti Sibillini, L’Oste e il Birraio, Antincendio Tolentino, Caldo clima, Food Track.