Streghe, mostri e zucche riempiono il centro: che successo per Halloween

Dolcetto o scherzetto? Halloween in centro è un vero successo. Tantissimi bambini ieri pomeriggio hanno affollato le vie e le piazze bussando alle porte dei negozi.

La Pro Loco di Macerata, infatti, in collaborazione con il Comune di Macerata, ha organizzato un’iniziativa per intrattenere bambini e bambine in occasione della cosiddetta "notte degli spiriti sacri".

Un pomeriggio speciale con animazione, musica, intrattenimento.

Non potevano mancare naturalmente dolci e caramelle di ogni genere.

E così streghette, vampiri, zucche da riempire di dolcetti ma anche fantasmi e ragnatele hanno reso il pomeriggio di Halloween una festa un po’ per tutti.

Non solo per i piccoli, ma anche per i genitori.

"Nel ricco calendario delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale non poteva mancare, in occasione di Halloween, una festa dedicata ai più piccoli che potranno trascorrere ore spensierate nel cuore della città", aveva detto l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi presentando l’iniziativa voluta dall’amministrazione.

E a girare per la città ieri pomeriggio è evidente che l’obiettivo è stato centrato.