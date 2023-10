Streghe, musica e trucco per i bimbi: festa di Halloween al chiostro

Streghe, trucca bimbi, street food e un deejay set. La città alta accoglie la festa di Halloween organizzata dalla Pro loco insieme con Sentinelle del mattino, Sted, Contemporanea 2.0 e Società operaia. Nei giorni scorsi, è stato esteso l’invito ai residenti di decorare le abitazioni a tema. Dunque, l’appuntamento odierno è al chiostro di San Francesco, dove i più piccoli troveranno le streghe con il baule delle sorprese. Poi, il truccabimbi, i giocolieri, l’animazione e gli stand gastronomici. Alle 22, il super party anni ’80 e ‘90 nella scuola di recitazione Enrico Cecchetti (ex liceo classico), con il deejay set di Dj Remains e Gianni Lorenzetti. L’iniziativa è a ingresso libero, con la richiesta di venire mascherati. "Negli ultimi anni – spiega il presidente della Pro loco Civitanova alta, Aldo Foresi (nella foto)–, abbiamo visto che qui in centro storico c’erano molti ragazzini che festeggiavano Halloween andando a chiedere ‘dolcetto o scherzetto’ per le abitazioni. Così, abbiamo deciso di organizzare anche noi qualcosa, unendo le forze anche con le altre associazioni. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale per la collaborazione". Ma Foresi guarda già al Natale, con l’ambizione di ripetere il successo dello scorso anno, quando l’allestimento di diversi presepi meccanizzati fece registrare presenze da capogiro per le vie della città alta. "Anche qui saranno coinvolte le tante realtà del territorio – rivela –. Partiremo l’otto dicembre con un concerto Gospel al teatro Annibal Caro".

Francesco Rossetti