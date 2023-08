Stretta agli alcolici, c’è l’ordinanza fino a ottobre

È tornata, a Porto Recanati, l’ormai solita l’ordinanza per limitare per il consumo degli alcolici a tarda ora, che avrà durata fino a inizio ottobre. Nessuna novità, in realtà, perché le disposizioni del Comune sono uguali a quelle degli scorsi anni. Nell’atto, viene confermato "il divieto, dalle 22 alle 2, di ogni forma di vendita per asporto (sia in forma fissa che ambulante) di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e alluminio. Le bevande, in quell’arco temporale, potranno essere acquistate per asporto solamente se contenute in bicchieri monouso". Mentre, qualche ora dopo, le restrizioni saranno più forti. Infatti, dalle 2 alle 6, sarà vietata "ogni forma di vendita per asporto di bevande alcoliche (sia in forma fissa che ambulante). Le sole bevande analcoliche potranno essere acquistate per asporto, in bicchieri monouso". Sempre nella stessa fascia oraria, ci sarà il divieto "di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree date in concessione". Invece, per quanto riguarda il litorale, sarà vietato "dalle 22 alle 6, l’accesso nelle spiagge libere e in concessione, tranne che per la fruizione del servizio di somministrazione in attività autorizzate nell’area demaniale".