Stretta ai vu cumprà, progetto da 33mila euro

di Giorgio Giannaccini

Nuovi controlli, a fine luglio, da parte della polizia locale sulla spiaggia di Porto Potenza, tant’è che alla vista degli agenti due vu cumprà stranieri se la sono data a gambe, per evitare guai. Tuttavia nella loro fuga hanno abbandonato a terra la merce, e cioè una svariata quantità di braccialetti, collanine, fermacapelli e bandane, che è stata recuperata e messa sotto sequestro amministrativo. Ma non finisce qua, perché il Comune di Potenza Picena vuole ora attuare una stretta contro gli ambulanti abusivi e pochi giorni fa ha presentato il progetto "Spiagge sicure-Estate 2023", per ottenere 33.333 euro di fondi dal ministero. Infatti, la somma richiesta servirà per intensificare le attività di controllo e prevenzione della polizia locale sul litorale, in modo da contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Nello specifico, il progetto prevede l’assunzione a tempo determinato di un agente per un mese e quindici giorni, poi l’acquisto di un mezzo adatto per il carico e trasporto della merce sequestrata, e infine nuove uniformi per il pattugliamento in spiaggia. A giorni dovrebbe arrivare la risposta della Prefettura, che deciderà in maniera definitiva se concedere o meno il finanziamento al Comune di Potenza Picena. Nel frattempo, il sindaco Noemi Tartabini dà novità sulle ultime operazioni svolte dal comando della polizia locale nel lungomare cittadino. "A luglio gli agenti hanno fatto altri due sequestri amministrativi in spiaggia, a carico di due vu cumprà ignoti – afferma il primo cittadino potentino –. Quanto al progetto ‘Spiagge Sicure’, Potenza Picena è stato individuato tra i 60 Comuni litoranei per numero di presenze nelle strutture ricettive, in base ai dati Istat relativi al 2021. Pertanto, abbiamo redatto il progetto e attendiamo l’esito, ma siamo fiduciosi". Allo stesso tempo, il sindaco Tartabini aggiunge che la presenza della polizia locale sul lungomare servirà anche a garantire la sicurezza di tutti i presenti. "Vedere degli agenti che passano sul litorale – osserva ancora –, oltre a contrastare l’abusivismo commerciale, è motivo di sicurezza e controllo per prevenire i piccoli furti che possono avvenire sotto l’ombrellone e negli chalet. E comunque si tratta di una presenza preziosa di divise sulla spiaggia, che va a favore della legalità e della tranquillità per chi vive il litorale. Insomma, è un’opportunità data al territorio e non fare il progetto sarebbe stato un errore".