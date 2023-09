Stretta dei vigili su monopattini e biciclette

Monopattini elettrici e biciclette che scorrazzano sui marciapiedi, la polizia municipale potenzia i controlli per colpire le violazioni al Codice della strada, con multe fino a 250 euro. In città se ne vedono parecchi di questi casi e dalla comandante della Municipale, Daniela Cammertoni, parte l’avvertimento a rispettare le regole. "Le biciclette e i monopattini - premette - circolano molto spesso sui marciapiedi, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. Con le ultime assunzioni di personale gli operatori della Polizia Locale vengono impegnati anche in questo tipo di controlli. Non vogliamo demonizzare le due ruote anzi, la Municipale con la sua attività quotidiana di controllo promuove e valorizza la mobilità sostenibile". Però, sarà che le lamentele dei pedoni sono parecchie, adesso viene annunciata la stretta.

"I cittadini - spiega Cammertoni - sono invitati a rispettare le regole e ad utilizzare il buon senso per evitare incidenti che possono rivelarsi anche gravi. Dunque, tolleranza zero per chi sulle due ruote non si attiene al Codice della Strada". Ribadisce la Cammertoni "che le biciclette e i monopattini elettrici possono circolare sulle piste ciclabili e lungo le strade urbane, vietato però invadere i marciapiedi che, per definizione, sono riservati ai pedoni". La circolazione dei monopattini elettrici è consentita sulle strade cittadine a una velocità massima di 20 chilometri orari e lungo le corsie pedonali e ciclabili a una velocità che non deve superare i 6 chilometri orari. Chi verrà pizzicato a girare sul marciapiede in monopattino rischia una sanzione tra i 50 e i 250 euro, per quelli che invece saranno in sella a una bicicletta la multa prevista è compresa tra i 42 e i 173 euro. Al netto delle ragioni del Codice della Strada, è anche vero che Civitanova non offre ciclabili urbane per consentire ai ciclisti di potersi spostare con tranquillità su spazi a loro riservati.

Ci sono percorsi ciclopedonali soltanto sul lungomare, nel parco fluviale del Chienti e in quello del Castellaro, ma per spostarsi da un quartiere all’altro si è costretti a fare lo slalom tra le macchine. Come in questi giorni capita lungo la provinciale maceratese dove, per la chiusura di un tratto della superstrada, è stato dirottato tutto il traffico, anche i mezzi pesanti, ed è comprensibile che chi va in bicicletta possa cercare ‘riparo’ pedalando sul marciapiede.