Stretta sugli ubriachi al volante. Ragazza si fa ritirare la patente appena tre giorni dopo l’esame

Aveva la patente da appena tre giorni, e sabato sera se l’è vista ritirare dalla Polstrada per via del tasso alcolemico. In vero record negativo quello di una 18enne civitanovese, incappata nei controlli disposti nel fine settimana. Ma non è stata la sola a ritrovarsi ferma al palo: in una notte sono state ritirate 21 patenti. Sabato sera gli agenti della polizia stradale, guidati dal commissario Alberto Luigi Valentini, hanno fatto dei controlli mirati lungo la costa. In particolare a Civitanova sono state ritirate 21 patenti per guida in stato di ebrezza.

I sanzionati sono otto uomini tra i 18 e i 28 anni di età, sei oltre i 32; quattro patenti sono state ritirate ad altre donne dai 18 ai 22 anni, e tre a donne oltre i 32 anni. Nei guai è finito anche un 20enne, neopatentato e proprietario dell’auto che stava guidando. Fermato alle 5.45 di domenica mattina, con l’etilometro gli agenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,5 grammi litro, per questo per lui, oltre alla denuncia, è scattato anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca. Ma il caso più singolare è stato quello della 18enne, uscita di casa sabato sera con la patente di guida arrivata da appena tre giorni. Le pattuglie della Polstrada l’hanno fermata alle 6 di mattina, probabilmente dopo una serata in discoteca, l’hanno sottoposta all’alcoltest e hanno rilevato un tasso etilico di 0,5 grammi litro. Ma dato che la ragazza era neopatentata, per lei il tasso deve essere zero. Invece qualche brindisi di troppo, magari proprio per la nuova patente, le ha mandato per traverso la serata.

Complessivamente nel corso dei controlli sono state individuate otto violazioni di natura penale e 13 di natura amministrativa, in materia di alcol e guida. In totale sono stati decurtati 285 punti. Sono state elevate in tutto 27 sanzioni al codice della strada. "Purtroppo capita che anche i giovanissimi incappino in questi controlli – spiega il commissario Luigi Valentini –, ma il fenomeno riguarda automobilisti di tutte le età, con una prevalenza maschile. Molti sono virtuosi e rispettano le regole, ma questo fenomeno non si riesce ancora a debellare. Ci conforta però il fatto che sabato sera non ci siano stati incidenti stradali". Tutti, di fronte al risultato dell’etilometro, giurano di aver bevuto pochissimo, solo una birra o un bicchiere di vino. Ma ormai è una storia a cui non crede più nessuno. L’attività posta in essere dalla polizia di Stato rientra in un progetto ad ampio raggio supportato dal ministero dell’interno, per ridurre il numero delle vittime su strada svolgendo una vera e propria attività di prevenzione.