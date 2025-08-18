Stretta sugli ubriachi alla guida. Controlli a raffica e denunce

Al volante con un tasso alcolico nel sangue tre volte oltre il limite: fermata dai carabinieri, inveisce contro di loro e li minaccia. È quanto accaduto nel corso dei controlli svolti nel fine settimana, in concomitanza dei festeggiamenti per Ferragosto. I carabinieri, come disposto dal comando provinciale di Macerata, hanno eseguito una serie di operazioni di controllo, dalla costa all’entroterra, con posti di blocco lungo le strade più trafficate e nei luogo maggiormente frequentati dai giovani per la movida. A Macerata, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, una donna italiana di 40 anni, residente nel capoluogo. La 40enne è stata fermata di notte e sottoposta ad accertamento alcolemico: il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,54 g/l. La 40enne è apparsa insofferente al controllo sin dall’inizio: ha inveito verbalmente nei confronti dei militari senza motivo, minacciandoli e oltraggiandoli. Oltre alla denuncia a piede libero, la patente di guida le è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato al custode giudiziale.

A Tolentino, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un cittadino italiano di 42 anni, residente nel casertano, ma domiciliato in provincia, già noto alle forze dell’ordine. Il 42enne, è stato fermato all’1.30 e sottoposto all’etilometro: il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,61 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato sequestrato e affidato al custode giudiziale. Nel corso dei controlli, a Porto Potenza, i carabinieri hanno fermato e controllato nelle vie del centro un 32enne, residente a Fermo, ma domiciliato a Potenza Picena, già noto alle forze dell’ordine, che, sin da subito è apparso agitato senza alcun particolare motivo. A quel punto, sono scattati i controlli più accurati sul giovane che hanno consentito di rinvenire, nella sua disponibilità, circa 70 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, ben occultati all’interno di uno zaino, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. Il 32enne, dopo le operazioni di identificazione, è stato denunciato e lo stupefacente, insieme a tutto il materiale rinvenuto, è stato sequestrato.

A Civitanova, i carabinieri della stazione di Montecosaro sono intervenuti in uno stabilimento balneare sul lungomare sud dove un 46enne residente a Loro Piceno, già noto alle forze dell’ordine, visibilmente ubriaco, infastidiva e disturbava insistentemente alcuni clienti, tanto che i gestori hanno dovuto richiedere l’intervento dei carabinieri. L’uomo è stato allontanato e denunciato per ubriachezza molesta.