Stretta sui controlli Arriva il presidio fisso della polizia locale nella zona dei giardini

di Paola Pagnanelli

Più controlli con le pattuglie, i reparti speciali e i cani antidroga, e per la zona tra i giardini Diaz e piazza Pizzarello un nuovo presidio fisso della polizia locale. Ecco la risposta agli ultimi episodi avvenuti in città, arrivata dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto ieri mattina in prefettura. Con il prefetto Ferdani si sono confrontati il procuratore Giovanni Narbone, i vertici delle forze di polizia, il sindaco Parcaroli, accompagnato dal vice D’Alessandro e dal comandante della polizia locale Danilo Doria.

La riunione era stata chiesta dal sindaco Parcaroli, e ha avuto la finalità di garantire accurati servizi di vigilanza, per garantire adeguati profili a tutela della sicurezza della persone. Il procuratore Narbone ha illustrato l’andamento degli illeciti penali nel corso degli ultimi due mesi in provincia. I dati, anticipati nell’edizione di ieri, parlano di 14 arresti in due mesi di cui sei per resistenza a pubblico ufficiale, quindi posti in essere – ha spiegato il procuratore – come reazioni durante l’attività di controllo svolta dalle forze dell’ordine, a testimonianza di un costante ed efficace controllo del territorio. È stato evidenziato che gli ultimi episodi avvenuti non sono legati tra loro, che sono oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine, e che i 14 arresti riguardano tutta la provincia, e non solo Macerata. Nel ringraziare le forze dell’ordine per la professionalità e la grande efficacia dell’azione posta in essere ogni giorno, il prefetto ha condiviso una serie di impegni. Per prima cosa la prosecuzione dei servizi di prevenzione in atto, già pianificati nelle precedenti riunioni del comitato, per assicurare una efficace attività di prevenzione contro i fenomeni di criminalità diffusa. Poi il rafforzamento dei servizi di controllo straordinario del territorio e dei servizi di pattugliamento nelle aree più a rischio, attraverso sia l’attività delle forze territoriali sia i Reparti prevenzione crimine. Ancora, il concorso delle articolazioni territoriali dei servizi di specialità e delle unità cinofile, i servizi aggiuntivi con la polizia locale ai giardini Diaz e in piazza Pizzarello, e la costituzione a cura del Comune di Macerata di un posto fisso di polizia locale in quell’area.

Infine l’analisi dell’attività svolta attraverso un monitoraggio con una specifica riunione del comitato, da convocarsi nelle prossime settimane per esaminare gli esiti delle attività poste in essere dalle forze dell’ordine; tutto questo sia per confrontare i dati delle azioni svolte sia per valutarne l’efficacia, per eventuali modifiche. Parcaroli ha espresso il proprio apprezzamento per la tempestiva convocazione del comitato e per le decisioni assunte, in uno spirito di cooperazione istituzionale finalizzata a garantire la sicurezza.